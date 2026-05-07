Поиск Яндекса
Ричмонд
+20°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Журналист рассказал, как подорвавших «Северные потоки» чуть не рассекретили

МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. Польские правоохранители чуть не рассекретили группу террористов, подорвавших газопроводы «Северного потока», следует из книги-расследования журналиста Бояна Панчевски, с которой ознакомилось РИА Новости.

Источник: © РИА Новости

Книга под названием «Подрыв “Северного потока”: подлинная история диверсии, потрясшей Европу», вышла в Германии и есть в распоряжении редакции. Автор — сотрудник газеты Wall Street Journal — описывает обстоятельства теракта и его последствия. Как утверждает Панчевски, книга основана на многочисленных беседах с участниками событий, следователями и сотрудниками спецслужб.

По информации Панчевски, во время захода яхты «Андромеда» в польский порт Колобжег группа вызвала подозрение у начальника порта и он вызвал полицию. Катер береговой охраны приблизился к яхте, где террористы слушали музыку и распивали алкоголь.

«Полицейские потребовали документы. Все достали свои поддельные паспорта, которые команда сочла неубедительными еще при получении… Полицейские изучили румынские и болгарские документы… Пограничники даже не поднялись на борт. Украинцы передали им документы прямо с палубы. Офицеры вернули паспорта и попрощались. Они не проявили особого рвения», — пишет журналист.

Он упомянул, что позже этот эпизод дал повод для подозрений немецкому следствию и СМИ. Было неясно, повлиял ли кто-то из украинских спецслужб на польскую полицию, и была ли Польша соучастником теракта или просто проявила халатность, отмечает Панчевски.

В Польше по просьбе властей Германии 1 октября 2025 года был задержан гражданин Украины Владимир Журавлев, подозреваемый в участии в теракте на газопроводе «Северный поток». Позже польский суд решил не выдавать украинца ФРГ и постановил освободить его из заключения.

Ранее официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что Россия не примет за чистую монету утверждения о том, что за подрывом «Северных потоков» стоит только Киев, нужна проверка версии о причастности к ним западных спецслужб.

Взрывы на двух российских экспортных газопроводах в Европу — «Северном потоке 1» и «Северном потоке 2» — произошли 26 сентября 2022 года. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор «Северного потока» Nord Stream AG отмечал, что разрушения на газопроводах беспрецедентны, а сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркивал, что Российская Федерация неоднократно запрашивала данные по взрывам на «Северных потоках», но ни разу их не получала.

Американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш в 2023 году опубликовал расследование, в котором со ссылкой на источник заявил, что взрывные устройства под российскими газопроводами заложили в июне 2022 года под прикрытием учений Baltops водолазы ВМС США при поддержке норвежских специалистов. По сведениям Херша, решение об операции принимал занимавший тогда пост президента США Джо Байден. Позже в Пентагоне заявили РИА Новости, что США не имеют отношения к подрыву российских газопроводов.

Узнать больше по теме
«Северный поток»: энергетический мост между Россией и Европой, пострадавший из-за диверсии
Артерия, по которой газ России питал ЕС: проложенный в водах Балтики «Северный поток» стал символом энергетического партнерства. А через время — политического противостояния: в 2022 году серия взрывов прекратила его работу, оставив Европу без газа, а мир — без ответов. Собрали главное, что известно о Nord Stream сегодня.
Читать дальше