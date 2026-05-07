Журналист рассказал, как подорвавших «Северные потоки» чуть не рассекретили

Книга под названием «Подрыв “Северного потока”: подлинная история диверсии, потрясшей Европу», вышла в Германии и есть в распоряжении редакции. Автор — сотрудник газеты Wall Street Journal — описывает обстоятельства теракта и его последствия. Как утверждает Панчевски, книга основана на многочисленных беседах с участниками событий, следователями и сотрудниками спецслужб.
По информации Панчевски, во время захода яхты «Андромеда» в польский порт Колобжег группа вызвала подозрение у начальника порта и он вызвал полицию. Катер береговой охраны приблизился к яхте, где террористы слушали музыку и распивали алкоголь.
«Полицейские потребовали документы. Все достали свои поддельные паспорта, которые команда сочла неубедительными еще при получении… Полицейские изучили румынские и болгарские документы… Пограничники даже не поднялись на борт. Украинцы передали им документы прямо с палубы. Офицеры вернули паспорта и попрощались. Они не проявили особого рвения», — пишет журналист.
Он упомянул, что позже этот эпизод дал повод для подозрений немецкому следствию и СМИ. Было неясно, повлиял ли кто-то из украинских спецслужб на польскую полицию, и была ли Польша соучастником теракта или просто проявила халатность, отмечает Панчевски.
В Польше по просьбе властей Германии 1 октября 2025 года был задержан гражданин Украины Владимир Журавлев, подозреваемый в участии в теракте на газопроводе «Северный поток». Позже польский суд решил не выдавать украинца ФРГ и постановил освободить его из заключения.
Ранее официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что Россия не примет за чистую монету утверждения о том, что за подрывом «Северных потоков» стоит только Киев, нужна проверка версии о причастности к ним западных спецслужб.
Взрывы на двух российских экспортных газопроводах в Европу — «Северном потоке 1» и «Северном потоке 2» — произошли 26 сентября 2022 года. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор «Северного потока» Nord Stream AG отмечал, что разрушения на газопроводах беспрецедентны, а сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркивал, что Российская Федерация неоднократно запрашивала данные по взрывам на «Северных потоках», но ни разу их не получала.
Американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш в 2023 году опубликовал расследование, в котором со ссылкой на источник заявил, что взрывные устройства под российскими газопроводами заложили в июне 2022 года под прикрытием учений Baltops водолазы ВМС США при поддержке норвежских специалистов. По сведениям Херша, решение об операции принимал занимавший тогда пост президента США Джо Байден. Позже в Пентагоне заявили РИА Новости, что США не имеют отношения к подрыву российских газопроводов.