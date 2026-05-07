Навроцкий: Польша готова принять выведенных из Германии солдат США

Как сообщает Politico, позиция Навроцкого противоречит заявлениям польского премьер-министра Дональда Туска, который считает, что Польша «не должна переманивать» войска у союзников.
Замглавы МИД Польши Марцин Босацкий в интервью местным СМИ заявлял, что переговоры между Варшавой и Вашингтоном о расширении американского военного присутствия в Польше ведутся «как на военном, так и на дипломатическом уровнях».
Сейчас в Польше размещено около 10 тыс. американских военнослужащих. В Германии — около 36 тыс. О решении президента США Дональда Трампа вывести из Германии более 5 тыс. военнослужащих стало известно на прошлой неделе. Вывод войск сократит количество размещенных в Германии военнослужащих до уровня 2022 года.