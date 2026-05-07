Поиск Яндекса
Ричмонд
+20°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Навроцкий: Польша готова принять выведенных из Германии солдат США

Президент Польши Кароль Навроцкий заявил, что страна готова принять выведенные из Германии американские войска. По его словам, Варшава располагает необходимой инфраструктурой для приема военнослужащих.

Источник: AP 2024

Как сообщает Politico, позиция Навроцкого противоречит заявлениям польского премьер-министра Дональда Туска, который считает, что Польша «не должна переманивать» войска у союзников.

Замглавы МИД Польши Марцин Босацкий в интервью местным СМИ заявлял, что переговоры между Варшавой и Вашингтоном о расширении американского военного присутствия в Польше ведутся «как на военном, так и на дипломатическом уровнях».

Сейчас в Польше размещено около 10 тыс. американских военнослужащих. В Германии — около 36 тыс. О решении президента США Дональда Трампа вывести из Германии более 5 тыс. военнослужащих стало известно на прошлой неделе. Вывод войск сократит количество размещенных в Германии военнослужащих до уровня 2022 года.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше