Пушилин считает, что время для новых лидеров на Украине пока не настало

ДОНЕЦК, 7 мая. /ТАСС/. Лидеры, способные противостоять киевскому режиму, наверняка есть на Украине, но их время пока не настало. Такое мнение высказал в интервью ТАСС глава ДНР Денис Пушилин.
«Новые лидеры не проявляются, по крайней мере, мы их не видим. Те, которые могли бы действительно поставить на кон все и пойти дальше. Они есть наверняка, но сейчас пока, наверно, не созрела должная ситуация. Увы, тоже пока фиксируем так», — сказал Пушилин.
Он добавил, что не верит в массовые протесты на Украине, но при этом не исключает их.
Ранее Пушилин заявил ТАСС, что киевский режим устроил из украинского политического пространства «выжженное поле», ликвидировав способных ему противостоять. Использовались разные методы, включая лишение свободы, отправку на фронт и подкуп. По словам Пушилина, Киев подкупил также запрещенный в России террористический «Азов», который потенциально мог стать угрозой для украинского режима.