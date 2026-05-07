SHOT: над Таганрогом прогремели взрывы при отражении атаки украинских БПЛА

Над территорией Таганрога в Ростовской области прогремела серия взрывов в ходе работы систем противовоздушной обороны по украинским беспилотникам.
Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
Как следует из публикации, в городе официально объявлена угроза ударов со стороны вражеских дронов.
Всего за пятнадцать минут в небе раздалось пять взрывов. По словам очевидцев, на улицах непрерывно звучат сирены.
Ранее ВСУ нанесли ночной удар по Брянску, в результате чего ранения получили 13 мирных жителей, включая одного ребёнка.
Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.Читать дальше