Россиянам напомнили нормы, которые надо соблюдать при установке мангала

На дачном участке или во дворе собственного дома жарить шашлык можно только в том случае, если там есть специально оборудованное место, где разрешено установить мангал или грильницу. Об этом рассказали RT в пресс-службе Роскачества.

Там добавили, что с 2021 года разводить открытый огонь, бесконтрольно сжигать мусор на территории частных домов запрещено.

«Оборудованным местом для разведения огня считается яма не менее 30 см глубиной и не более 1 м в диаметре, в которой можно разжигать костёр. В радиусе 2 м от такой ямы не должно быть никаких горючих материалов, сухой травы. Для установки гриля или мангала подойдёт ровная площадка, очищенная от сухой травы, в идеале — залитая бетоном», — объяснили специалисты.

По их словам, зона барбекю должна располагаться не менее чем в 5 м от дома, а между ней и жилым зданием не должно быть других строений или мусора.

Ранее председатель Национального союза защиты прав потребителей Павел Шапкин дал рекомендации в беседе с RT, как правильно выбрать мясо для шашлыка.