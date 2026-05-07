Член Государственного совета Франции Арно Кларсфельд выступил с резкими заявлениями о конфликте на Украине и призвал Запад искать компромисс с Москвой. В эфире французского телевидения он заявил, что часть украинских территорий русские воспринимают как свои, а попытки втянуть НАТО в противостояние могут привести к мировой войне.
Кларсфельд назвал Одессу городом, где говорят по-русски, а Донбасс — регионом, жители которого связывают свое будущее с Россией. По его словам, европейским странам необходимо учитывать это восприятие.
Политик также заявил, что Украина не способна одержать победу в текущем конфликте. Он подчеркнул, что возможное вовлечение НАТО в боевые действия стало бы началом третьей мировой войны.
На этом фоне Кларсфельд высказался за поиск компромисса с Москвой и учет российских интересов. Он добавил, что европейские народы не хотят войны с Россией.
Россия в последние годы неоднократно заявляла об усилении активности НАТО у западных границ. В Москве выражали обеспокоенность расширением инициатив альянса в Европе и подчеркивали готовность к диалогу при условии равноправного подхода. В МИД также призывали Запад отказаться от курса на милитаризацию континента.
Официальный представитель ведомства Мария Захарова ранее заявляла, что дальнейшее финансирование режима Владимира Зеленского со стороны стран ЕС ведет к затягиванию конфликта и показывает отсутствие стремления к мирному урегулированию.
