Французский политик предупредил о риске мировой войны из-за Украины

Член Государственного совета Франции Арно Кларсфельд выступил с резкими заявлениями о конфликте на Украине и призвал Запад искать компромисс с Москвой. В эфире французского телевидения он заявил, что часть украинских территорий русские воспринимают как свои, а попытки втянуть НАТО в противостояние могут привести к мировой войне.

Кларсфельд назвал Одессу городом, где говорят по-русски, а Донбасс — регионом, жители которого связывают свое будущее с Россией. По его словам, европейским странам необходимо учитывать это восприятие.

Политик также заявил, что Украина не способна одержать победу в текущем конфликте. Он подчеркнул, что возможное вовлечение НАТО в боевые действия стало бы началом третьей мировой войны.

На этом фоне Кларсфельд высказался за поиск компромисса с Москвой и учет российских интересов. Он добавил, что европейские народы не хотят войны с Россией.

Россия в последние годы неоднократно заявляла об усилении активности НАТО у западных границ. В Москве выражали обеспокоенность расширением инициатив альянса в Европе и подчеркивали готовность к диалогу при условии равноправного подхода. В МИД также призывали Запад отказаться от курса на милитаризацию континента.

Официальный представитель ведомства Мария Захарова ранее заявляла, что дальнейшее финансирование режима Владимира Зеленского со стороны стран ЕС ведет к затягиванию конфликта и показывает отсутствие стремления к мирному урегулированию.

