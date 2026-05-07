Вашингтон обвинил союзников по НАТО в превращении в центры террористов

Американская администрация выпустила новую Стратегию борьбы с терроризмом, в которой европейские союзники по НАТО подверглись жесткой критике. В документе говорится, что ряд стран Европы фактически стал финансовой и логистической базой для террористов.
Авторы стратегии указали, что неконтролируемая массовая миграция используется как канал проникновения террористических элементов на территорию европейских государств. В связи с этим союзников по альянсу призвали немедленно усилить меры противодействия терроризму.
В документе подчеркивается, что недопустимо превращение обеспеченных стран НАТО в узлы финансирования, вербовки и логистического обеспечения террористов.
При этом Вашингтон по-прежнему рассматривает европейские государства как ключевых партнеров в борьбе с терроризмом. Одновременно в стратегии говорится, что Европа остается не только целью террористических атак, но и пространством, где формируются новые угрозы.
Читайте также: В Киеве сделали жесткое заявление о перемирии — Россия предупредила об ответе.