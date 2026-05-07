В США суд обнародовал предсмертную записку Эпштейна

А ранее сын бывших норвежских дипломатов, вовлечённых в скандал вокруг финансиста Джеффри Эпштейна, покончил с собой. Погибшему было 25 лет. Его родители — экс-посол королевства в Иордании и Ираке Мона Юуль и её муж Терье Реда-Ларсен. В начале февраля норвежский МИД сообщил об уходе Юуль с дипломатической службы. Вскоре правоохранители обвинили и её мужа: Юуль подозревают в коррупции, а Реда-Ларсена — в соучастии.