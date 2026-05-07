NYT: в США опубликовали предполагаемую предсмертную записку Джеффри Эпштейна

Федеральный суд США опубликовал предполагаемую предсмертную записку американского финансиста Джеффри Эпштейна.
Об этом сообщает газета New York Times.
Как следует из публикации, документ хранился среди материалов дела бывшего сокамерника погибшего Николаса Тартальоне.
Журналисты пояснили, что в обнаруженном на клочке жёлтой бумаги письме Эпштейн жалуется на безрезультатное расследование и неспособность следствия найти доказательства его вины.
По данным газеты, Министерство юстиции США не знало о существовании данного текста, а его подлинность всё ещё не подтверждена официально.
«Невесело — не стоит того», — говорится в записке.
