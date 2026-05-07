Муфтий раскрыл духовный смысл хаджа

Муфтий Аббясов: хадж символизирует единство мусульманской уммы.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. Хадж символизирует единство общины мусульман и равенство верующих перед Всевышним, сказал РИА Новости заместитель председателя Духовного управления мусульман (ДУМ) РФ по международным делам и хаджу муфтий Рушан Аббясов.

«Хадж — это не просто паломничество, а один из пяти столпов ислама, имеющий глубокое духовное и нравственное значение. Он символизирует единство мусульманской уммы, равенство людей перед Всевышним, отказ от мирской суеты и искреннее стремление к очищению души», — сказал муфтий РИА Новости.

Паломничество в Мекку и Медину — один из важнейших этапов в жизни верующего, подчеркнул он. Хадж требует комплексной духовной, физической и организационной подготовки, и к нему следует подходить с полной ответственностью и осознанием его высокого смысла.

«Совершая обряды хаджа, верующий проходит путь внутреннего преображения, укрепляет свою веру, обращается к покаянию и духовному обновлению», — заключил Аббясов.

Хадж — это паломничество в Мекку, которое каждый мусульманин обязан совершить хотя бы раз в жизни. Оно ежегодно проходит перед одним из главных праздников в исламе: праздником жертвоприношения, или Курбан-байрамом (по-арабски — Ид аль-Адха). В 2026 году Курбан-байрам наступит с заходом солнца 26 мая.