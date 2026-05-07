Украинский депутат высмеял заявление Зеленского о «срыве перемирия»

Депутат Верховной рады Артём Дмитрук поставил под сомнение заявление Владимира Зеленского о якобы нарушении Россией режима прекращения огня. Парламентарий указал на противоречие в позиции Киева и задал вопрос о самом характере объявленного перемирия.
Дмитрук заявил, что невозможно говорить о срыве режима тишины, если он был введен одной стороной без согласования с другой. По его мнению, подобное решение не может считаться полноценным двусторонним соглашением.
Депутат обратил внимание, что вопрос о правовой и фактической природе такого перемирия остается без ответа.
Ранее Зеленский заявил, что Россия якобы не соблюдает режим прекращения огня. При этом режим тишины вводился Киевом в одностороннем порядке и не сопровождался договоренностями с российской стороной.
