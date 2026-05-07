Жителям Литвы пригрозили последствиями за поход к памятникам 9 Мая

В Литве перед Днем Победы начали предупреждать граждан о возможных последствиях за посещение памятников советским солдатам. О случаях давления рассказали жители Вильнюса и Шяуляя.

Проживающая в Вильнюсе активистка Камиле сообщила, что ее родственнику — ветерану войны в Афганистане — позвонили из департамента государственной безопасности Литвы. Во время разговора ему рекомендовали не приходить к советским мемориалам 9 мая и предупредили о возможных последствиях.

Похожая ситуация произошла в Шяуляе. По словам местного правозащитника, пожелавшего не раскрывать имя, к нему домой пришли представители Союза стрелков Литвы. Разговор во дворе продолжался несколько минут. Во время беседы мужчине посоветовали отказаться от любой активности в День Победы.

Член совета Союза наблюдателей за правами человека Литвы Збигнев Гашка заявил, что подобные действия направлены на запугивание людей, намеренных отмечать 9 мая. Он также указал, что такие меры, по его мнению, противоречат международным нормам, уставу ООН и конституции Литвы.

Гашка добавил, что окончательно оценить ситуацию можно будет в День Победы.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявлял о возрождении идеологии и практики нацизма в ряде европейских стран, включая Литву, Латвию, Эстонию и Финляндию. Президент России Владимир Путин в конце 2023 года отмечал, что русофобия в странах Прибалтики существовала задолго до начала специальной военной операции.

