Бывший замминистра обороны Иванов обжаловал отказ по иску об отправке на СВО

Бывший заместитель министра обороны России Тимур Иванов подал жалобу на решение суда об отклонении иска к военному комиссариату из-за отсутствия ответа на прошение об отправке в зону спецоперации, сообщил адвокат Денис Балуев.
Как следует из публикации, прошлой осенью обвиняемый направил обращение с просьбой отпустить его на фронт, однако не получил своевременного ответа и обратился в суд.
Правозащитник пояснил, что соответствующая апелляция была передана его клиентом уже давно, но зарегистрировали её только сейчас.
По его словам, фигурант имеет законное право настаивать на отправке в зону боевых действий на любой стадии текущего уголовного процесса.
Ранее Симоновский районный суд Москвы принял решение закрыть процесс по делу экс-замминистра обороны.