Бывший замминистра обороны Иванов обжаловал отказ по иску об отправке на СВО

Бывший заместитель министра обороны России Тимур Иванов подал жалобу на решение суда об отклонении иска к военному комиссариату из-за отсутствия ответа на прошение об отправке в зону спецоперации, сообщил адвокат Денис Балуев.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на сторону защиты.

Как следует из публикации, прошлой осенью обвиняемый направил обращение с просьбой отпустить его на фронт, однако не получил своевременного ответа и обратился в суд.

Правозащитник пояснил, что соответствующая апелляция была передана его клиентом уже давно, но зарегистрировали её только сейчас.

По его словам, фигурант имеет законное право настаивать на отправке в зону боевых действий на любой стадии текущего уголовного процесса.

Ранее Симоновский районный суд Москвы принял решение закрыть процесс по делу экс-замминистра обороны.

Тимур Иванов прославился как влиятельный управленец и фигура светской хроники, попадавший в рейтинги самых богатых силовиков. В 2025 году Иванов был осужден и приговорен к 13 годам колонии по делу о коррупции и хищениях. Детали его биографии — читайте в материале.
Читать дальше