В Кузбассе назвали причину вывода горняков с шахты

КЕМЕРОВО, 7 мая — РИА Новости. Превышение уровня угарного газа зафиксировано на шахте «Алардинская» в Кузбассе, горняков выводят по запасным выходам, на данный момент выведены 60 человек из 132, сообщили РИА Новости в министерстве угольной промышленности региона.
«На шахте “Алардинская” в Калтанском городском округе датчики зафиксировали превышение допустимого уровня угарного газа. В соответствии с требованиями промышленной безопасности организован вывод 132 работников на поверхность по запасным выходам», — сообщили в минуглепроме.
В министерстве уточнили, что эвакуация проходит в штатном режиме, на месте работают подразделения военнизированного горноспасательного отряда и специализированные службы.
«По оперативным данным, 60 горняков уже вышли на поверхность. Информация о пострадавших не поступала. Ситуация находится на контроле», — отметили в министерстве.