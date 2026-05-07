В Кузбассе назвали причину вывода горняков с шахты

КЕМЕРОВО, 7 мая — РИА Новости. Превышение уровня угарного газа зафиксировано на шахте «Алардинская» в Кузбассе, горняков выводят по запасным выходам, на данный момент выведены 60 человек из 132, сообщили РИА Новости в министерстве угольной промышленности региона.