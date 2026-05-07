США разработают новую ракету-перехватчик, пишут СМИ

МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. США намерены разработать новую ракету-перехватчик стоимостью менее 250 тысяч долларов, что гораздо дешевле активно применявшихся во время войны с Ираном перехватчиков Patriot, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на министра армии США Дэниела Дрисколла.
«Армия США намерена разработать новый перехватчик стоимостью менее 250 тысяч долларов, что составляет лишь малую долю от стоимости многомиллионных перехватчиков Patriot, которые активно применялись в ходе войны с Ираном», — пишет газета.
По словам Дрисколла, США намерены заручиться поддержкой научных кругов при разработке различных компонентов ракеты.
Армия США планирует официально дать старт этому проекту в ближайшие недели и намерена провести демонстрацию технологии в течение года.
Как сообщала газета Wall Street Journal в апреле, с момента начала войны в Иране в конце февраля американские военные израсходовали от 1,5 до 2 тысяч ракет-перехватчиков систем Patriot, THAAD и Standard Missile.