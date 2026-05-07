Поиск Яндекса
Ричмонд
+20°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Полянский перечислил вероятные условия европейского кредита для Киева

Полянский: от Украины могли потребовать снижения призывного возраста.

ВЕНА, 7 мая — РИА Новости. Постпред РФ в ОБСЕ Дмитрий Полянский в интервью РИА Новости перечислил условия европейского кредита для Киева.

«Я всегда в своих выступлениях говорю: очевидно, что украинцы не хотят воевать. Это видно совершенно четко. Их гонят в окопы силой. Причем сейчас их готовят на убой в еще больших масштабах. По многим источникам понятно, что требования к (Владимиру — ред.) Зеленскому включают снижение мобилизационного возраста, возможно — даже выдворение украинцев из Европы, на что немцы уже намекали, и мобилизацию женщин», — отметил Полянский.

Он добавил, что эти пункты, по многим данным, лежат в основе выделения кредитов. «То есть это уже принесение Украины и всех украинцев в жертву. Зеленскому же на своих соотечественников абсолютно наплевать — для него главное удержать власть. Все остальные в Европе делают вид, что Зеленского поддерживают все и что он выражает волю всей страны. Хотя это не так», — отметил постпред.

Он добавил, что даже эпизодические личные контакты с осевшими в Австрии украинцами показывают, что ситуация выглядит иначе.

«Очень многие из них сильно пострадали от происходящего и совсем не смотрят на ситуацию в логике “русские плохие — украинцы хорошие”, и уж точно не самого высокого мнения о Зеленском», — пояснил Полянский.

Однако, по его словам, европейцы «упорно хотят видеть именно такую картину мира». «Им комфортнее считать, что история началась в 2022 году и что нами движет исключительно желание стереть украинскую идентичность с территории Украины. И именно эту извращенную и ничем не обоснованную версию они пытаются продать своей общественности», — заключил дипломат.

Узнать больше по теме
ОБСЕ: расшифровка, цели организации в Европе и мире
Крупнейшая региональная организация, которая занимается вопросами безопасности и сотрудничества на трех континентах. Рассмотрим, что делает ОБСЕ, как она была создана и почему это объединение остается важной частью мировой политики.
Читать дальше