ВЕНА, 7 мая — РИА Новости. Постпред РФ в ОБСЕ Дмитрий Полянский в интервью РИА Новости перечислил условия европейского кредита для Киева.
«Я всегда в своих выступлениях говорю: очевидно, что украинцы не хотят воевать. Это видно совершенно четко. Их гонят в окопы силой. Причем сейчас их готовят на убой в еще больших масштабах. По многим источникам понятно, что требования к (Владимиру — ред.) Зеленскому включают снижение мобилизационного возраста, возможно — даже выдворение украинцев из Европы, на что немцы уже намекали, и мобилизацию женщин», — отметил Полянский.
Он добавил, что эти пункты, по многим данным, лежат в основе выделения кредитов. «То есть это уже принесение Украины и всех украинцев в жертву. Зеленскому же на своих соотечественников абсолютно наплевать — для него главное удержать власть. Все остальные в Европе делают вид, что Зеленского поддерживают все и что он выражает волю всей страны. Хотя это не так», — отметил постпред.
Он добавил, что даже эпизодические личные контакты с осевшими в Австрии украинцами показывают, что ситуация выглядит иначе.
«Очень многие из них сильно пострадали от происходящего и совсем не смотрят на ситуацию в логике “русские плохие — украинцы хорошие”, и уж точно не самого высокого мнения о Зеленском», — пояснил Полянский.
Однако, по его словам, европейцы «упорно хотят видеть именно такую картину мира». «Им комфортнее считать, что история началась в 2022 году и что нами движет исключительно желание стереть украинскую идентичность с территории Украины. И именно эту извращенную и ничем не обоснованную версию они пытаются продать своей общественности», — заключил дипломат.