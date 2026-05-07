Европейские страны должны осознать, что реально из себя представляют Одесса и Донбасс, заявил член Государственного совета Франции Арно Кларсфельд.
«Для русских, во всяком случае, часть Украины является русской, Одесса — это город, где люди говорят по-русски. Донбасс — это регион, который является русским. Там люди чувствуют себя русскими и связывают свою судьбу с Россией», — сказал политик в эфире телеканала Cnews.
Советник убеждён в том, что Западу нужно найти общий язык с Россией и учитывать её интересы. Кларсфельд подчеркнул, что киевский режим не способен одержать победу.
Политик предупредил о последствиях вовлечения Североатлантического альянса в это противостояние.
«Если НАТО будет втянута в него — чего Украина добивалась и, возможно, до сих пор пытается добиться — это станет началом третьей мировой войны», — отметил советник.
Вместе с тем Кларсфельд выразил уверенность в том, что европейские народы хотят воевать с РФ.
Напомним, в феврале 2026 года бывший советник Пентагона, полковник армии США в отставке Дуглас Макгрегор назвал Одессу исторически русским городом. Он уточнил, что то же самое можно сказать и о Харькове. Макгрегор также не исключил, что российские войска могут освободить оба города и дойти до Киева, чтобы «поставить точку» в спецоперации.