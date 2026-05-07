В Госсовете Франции призвали Европу осознать ситуацию с Донбассом и Одессой

Напомним, в феврале 2026 года бывший советник Пентагона, полковник армии США в отставке Дуглас Макгрегор назвал Одессу исторически русским городом. Он уточнил, что то же самое можно сказать и о Харькове. Макгрегор также не исключил, что российские войска могут освободить оба города и дойти до Киева, чтобы «поставить точку» в спецоперации.