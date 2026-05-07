«Под огромным давлением». В США заявили об ухудшении положения Зеленского

МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. Из-за конфликта в Персидском заливе осложнилась ситуация с поставками вооружений на Украину, но киевскому режиму не стоит рассчитывать на лучшее, заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в эфире YouTube-канала.
«Давайте посмотрим на ситуацию с Киевом. Зеленский находится под огромным давлением из-за войны на Ближнем Востоке. США и Израиль используют много одинаковых систем вооружения в конфликте с Ираном. В частности, ракетные комплексы, особенно перехватчики, которые нужны Зеленскому. И вся эта история с ATACMS, с дальнобойными ракетами. Забудьте об этом. США не собираются ничего давать Украине, даже если бы и думали об этом», — отметил он.
Bloomberg 10 марта сообщал, что война на Ближнем Востоке грозит Киеву критическим дефицитом ракет PAC-3 для систем Patriot, так как массовое отражение иранских атак стремительно истощает мировые запасы этих систем.
Ранее в январе глава киевского режима жаловался, что ракеты для систем ПВО Patriot не были вовремя доставлены на Украину из-за не оплаченного Европой транша по инициативе Prioritized Ukraine Requirements List, которая предусматривает быстрые поставки вооружения через взносы стран НАТО.
Москва не раз предупреждала западные страны, что поставки вооружений Украине ничего не меняют и лишь затягивают конфликт. Как подчеркивал глава МИД Сергей Лавров, НАТО напрямую участвует в этом противостоянии не только отправкой военной техники и снаряжения, но и подготовкой кадров.