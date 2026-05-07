Поиск Яндекса
Ричмонд
+20°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Суд в США опубликовал возможную предсмертную записку Эпштейна

Суд в США опубликовал фото предсмертной записки, предположительно написанной финансистом Джеффри Эпштейном, обвинявшимся в сексуальных преступлениях над несовершеннолетними, перед безуспешной попыткой самоубийства в тюрьме в 2019 году.

Суд в США опубликовал фото предсмертной записки, предположительно написанной финансистом Джеффри Эпштейном, обвинявшимся в сексуальных преступлениях над несовершеннолетними, перед безуспешной попыткой самоубийства в тюрьме в 2019 году.

О существовании записки 30 апреля узнала газета The New York Times, после чего обратилась в суд с ходатайством о рассекречивании документа.

Записку обнаружил сокамерник Эпштейна, бывший полицейский Николас Тартаглионе. В ней Эпштейн сообщает, что доказательства обвинений против него не найдены, несмотря на «месяцы допросов». Подписи на записке нет.

Министерство юстиции США пока не прокомментировало ситуацию. По информации NBC News и газеты The Times записка проходила почерковедческую экспертизу, подтвердившую сходство с почерком Эпштейна.

В июле 2019 года Эпштейна нашли в тюремной камере без сознания и с травмами шеи. После этого его перевели на «протокол предотвращения самоубийств» — в камеру с мягкими стенами под постоянным наблюдением. Спустя время его перевели обратно в стандартную камеру. В августе 2019 года финансиста нашли мертвым.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше