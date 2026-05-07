Во Франции заявили о необходимости найти компромисс с Россией

Странам Европы необходимо начать поиск компромиссных решений и учитывать интересы России в украинском конфликте, заявил член Государственного совета Франции Арно Кларсфельд.

Об этом политик заявил в эфире телеканала CNews.

Кларсфельд пояснил, что прямое вмешательство Североатлантического альянса в текущее противостояние между Россией и Украиной неизбежно приведёт к началу третьей мировой войны.

По его словам, рядовые граждане европейских стран совершенно не хотят вступать в открытое вооружённое столкновение с Москвой ради киевского режима.

«Поэтому в ситуации, когда невозможно победить Россию, лучше найти с ней компромисс», — сказал Кларсфельд.

Ранее постпред России при ОБСЕ Дмитрий Полянский заявил, что государства Запада за последние недели сменили риторику, перестав говорить о дипломатии в рамках урегулирования украинского конфликта.

5 мая президент Финляндии Александр Стубб признал, что Украина нужна Европе для сдерживания России.

