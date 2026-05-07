На поверхность из шахты в Кузбассе вышли 83 горняка

КЕМЕРОВО, 7 мая — РИА Новости. На поверхность из шахты «Алардинская» в Кузбассе вышли 83 горняка, среди них пострадавших нет, сообщили РИА Новости в министерстве угольной промышленности региона.
Ранее в министерстве угольной промышленности сообщили РИА Новости, что на шахте «Алардинская» датчики зафиксировали превышение уровня угарного газа, 132 горняка выводят на поверхность по запасным выходам.
