Поиск Яндекса
Ричмонд
+20°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На поверхность из шахты в Кузбассе вышли 83 горняка

На поверхность из шахты в Кузбассе вышли 83 горняка, пострадавших нет.

КЕМЕРОВО, 7 мая — РИА Новости. На поверхность из шахты «Алардинская» в Кузбассе вышли 83 горняка, среди них пострадавших нет, сообщили РИА Новости в министерстве угольной промышленности региона.

Ранее в министерстве угольной промышленности сообщили РИА Новости, что на шахте «Алардинская» датчики зафиксировали превышение уровня угарного газа, 132 горняка выводят на поверхность по запасным выходам.

«Восемьдесят три работника шахты “Алардинская” в Кузбассе вышли на поверхность. Пострадавших нет (среди них — ред.)», — сообщили РИА Новости в минуглепроме.