Министерство обороны регулярно подает иски о взыскании различных сумм с публично-правовой компании «Военно-строительная компания» в Арбитражный суд Москвы. В 2024 году их количество возросло и составило 244 иска на 18,8 млрд рублей (против 36 исков на 441,4 млн рублей в 2023 году). За 2025 год со стороны Минобороны России к ВСУ было подано 316 исков на сумму 15,1 млрд рублей.