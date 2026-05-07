Минобороны подало очередные иски к ВСК на сумму свыше 9 млрд рублей

С начала 2026 года российское военное ведомство направило в суд в общей сложности 113 исков к Военно-строительной компании.

МОСКВА, 7 мая. /ТАСС/. Минобороны России в апреле 2026 года подало иски о взыскании средств с Военно-строительной компании (ВСК) на сумму порядка 9,3 млрд рублей, следует из материалов Арбитражного суда Москвы, которые имеются в распоряжении ТАСС.

С начала 2026 года российское военное ведомство направило в суд в общей сложности 113 исков к ВСК на сумму около 17,2 млрд рублей. В апреле — 36 из них на сумму порядка 9,3 млрд рублей.

Министерство обороны регулярно подает иски о взыскании различных сумм с публично-правовой компании «Военно-строительная компания» в Арбитражный суд Москвы. В 2024 году их количество возросло и составило 244 иска на 18,8 млрд рублей (против 36 исков на 441,4 млн рублей в 2023 году). За 2025 год со стороны Минобороны России к ВСУ было подано 316 исков на сумму 15,1 млрд рублей.

Военно-строительная компания занимается строительством специальных, стратегических и социально значимых объектов Министерства обороны России.