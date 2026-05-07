На шахте «Алардинская» в Кузбассе выводят рабочих из-за угарного газа

На угольной шахте «Алардинская» в Кемеровской области началась эвакуация рабочих из-за превышения допустимого уровня угарного газа.
Об этом сообщили РИА Новости в Министерстве угольной промышленности региона.
Датчики угарного газа зафиксировали отклонение показателей от нормы, после чего начался вывод людей по запасным выходам.
Представители ведомства пояснили, что всего под землей находились 132 человека, из которых 60 уже успешно поднялись на поверхность.
По их словам, спасательная операция проходит в штатном режиме, а информация о возможных пострадавших не поступала.
17 апреля в Министерстве угольной промышленности Кемеровской области заявили о завершении эвакуации горняков из шахтоуправления «Талдинское-Кыргайское».