Эскалация продолжается — Украине одобрили новые авиабомбы США

Одобренная Вашингтоном продажа Украине управляемых авиационных бомб JDAM увеличенной дальности стала сигналом продолжения военной поддержки Киева со стороны стран НАТО. Такое мнение высказал военный эксперт Юрий Кнутов.
По его оценке, на фоне новых поставок вооружений конфликт может продолжаться еще как минимум полтора года.
Кнутов заявил, что Евросоюз ранее выделил Украине 90 млрд евро. По его словам, ежемесячно на ведение боевых действий уходит около 6 млрд евро. Эксперт считает, что этих средств хватит минимум на 15 месяцев.
Он также утверждает, что западные страны рассчитывают сохранить поддержку Киева до 2030 года. По мнению Кнутова, за это время европейские государства намерены перестроить военно-промышленный комплекс и провести реформу армий.
Эксперт назвал разговоры о мирном процессе отвлекающим маневром. Он заявил, что поставки вооружений свидетельствуют о дальнейшей эскалации и продолжении боевых действий при поддержке США и других западных стран.
Кнутов также заявил, что Дональд Трамп не заинтересован в обвинениях в предательстве Украины. По его словам, продолжающиеся поставки оружия позволяют американскому лидеру сохранить позиции перед политическими оппонентами.
Эксперт напомнил, что авиабомбы JDAM для Украины закупят страны Евросоюза у США в рамках программы НАТО по координации финансирования и поставок американской военной техники Киеву PURL.
Ранее Госдепартамент США одобрил возможную сделку по продаже Украине управляемых авиационных бомб JDAM увеличенной дальности и сопутствующего оборудования на сумму 373,6 млн долларов.
