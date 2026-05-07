Праймериз по-советски: КПРФ назвала кандидатов на выборы в Госдуму от Приморья

КПРФ назвала своих претендентов на мандаты Государственной думы от Приморья. Три действующих депутата Заксобрания края вышли на предварительное голосование компартии — по одному на каждый из трех одномандатных округов региона. Избиратели могут поддержать или проголосовать против конкретного кандидата, а также направить ему свои наказы.
Участниками платформы «Народный кандидат КПРФ» стали первый секретарь Владивостокского горкома партии Евгений Ляшенко, застройщик из Большого Камня Андрей Акимов и депутат от Партизанска Александр Сорокин. Каждый из них заявлен по конкретному одномандатному округу и уже знает своего вероятного соперника от «Единой России».
По Владивостокскому округу № 66 партия выдвигает Евгения Ляшенко — первого секретаря городского комитета КПРФ и второго секретаря краевого крайкома, члена ЦК. Нынешний думский мандат по этому округу держит Александр Щербаков («Единая Россия»), намеренный его продлить. Ляшенко прошел в Заксобрание в 2021 году по округу № 1 в Первомайском районе Владивостока.
Артемовский округ № 67 закреплен за депутатом Заксобрания от Большого Камня Андреем Акимовым — застройщиком, руководящим ООО СЗ «Визит ДВ», а также первым секретарем Большекаменского местного отделения и кандидатом в члены ЦК КПРФ. В 2021 году он выиграл мандат в краевой парламент у многолетнего депутата, бывшего ректора ВГУЭС Геннадия Лазарева. На этот раз его вероятным соперником выступит фигура федерального уровня: «Единая Россия» намерена выдвинуть по округу № 67 Геннадия Букаева — гендиректора АО «Дальневосточный центр судостроения и судоремонта» и бывшего министра по налогам и сборам.
По Арсеньевскому округу № 68 в предварительном голосовании компартии участвует Александр Сорокин, первый секретарь Партизанского горкома КПРФ и депутат Заксобрания с 2021 года. Тогда он победил в одномандатном округе № 29 (Партизанск, часть Партизанского и часть ЗАТО Фокино) действующего депутата ЗС, кандидата «Единой России», экс-вице-губернатора Александра Лося. Соперником на выборах в Госдуму, по всей видимости, станет Константин Тихонович — участник СВО и замдиректора «Находкинского завода минеральных удобрений», которого единороссы рассматривают для выдвижения по Арсеньевскому округу.
В предварительном голосовании участвует секретарь ЦК КПРФ и действующий депутат Госдумы Алексей Корниенко, избранный от Приморья, Сахалина, ЕАО и Хабаровского края по списку компартии. Он идет по округу № 220 в Еврейской автономной области. Помимо одномандатного округа, депутат планирует баллотироваться и по партийному списку.
Первый секретарь Приморского краевого отделения КПРФ и вице-спикер Заксобрания Приморья Анатолий Долгачев — главное лицо региональной организации партии — в праймериз не заявлен.
Голосование на платформе «Народный кандидат КПРФ» завершится 1 июня. Поддержать потенциального кандидата может любой желающий. Предварительное голосование КПРФ принципиально отличается от аналогичной процедуры «Единой России»: если у партии власти праймериз предполагают выбор между несколькими претендентами на округ, то у коммунистов голосование безальтернативное. Пользователи могут проголосовать либо «за», либо «против» конкретного участника.
На электронной площадке КПРФ можно оставить наказ кандидату, задать ему вопросы, познакомиться с его биографией, страницами в соцсетях. Вместе с электронной поддержкой участникам предстоит собрать «живые» подписи.
— В условиях, когда у нас забрали улицу — во Владивостоке даже 1 мая не дали провести публичное мероприятие, — приходится идти в цифровой формат. Нужно использовать эти возможности. Сейчас идет онлайн-голосование, но будет и офлайн. Мы готовим листовки, буквально на днях начнем собирать подписи членов партии и сторонников, а также наказы, — сказал ИА PrimaMedia Евгений Ляшенко.
В новом формате КПРФ проводит праймериз только на федеральные выборы. Отбор кандидатов на выборы в Заксобрание Приморья ведется по традиционной схеме — через обсуждение на уровне местных отделений. Региональная конференция, которая официально утвердит выдвиженцев, намечена на начало июля. При этом в партии не исключают, что все три участника думского предварительного голосования выйдут и на кампанию по краевому парламенту — а значит, избирательный цикл для них де-факто уже открыт.
Выборы в Государственную думу IX созыва состоятся в единый день голосования в сентябре 2026 года. В Приморском крае образованы три одномандатных избирательных округа: Владивостокский (№ 66), Артемовский (№ 67) и Арсеньевский (№ 68).
Действующий созыв Госдумы избран в сентябре 2021 года — тогда же прошли выборы в Законодательное собрание Приморского края. На тех региональных выборах приморская КПРФ показала свой лучший результат за историю участия в краевых кампаниях: 31,02% по единому округу и 14 мандатов из 40 — три по спискам и 11 по одномандатным округам. Это второй результат после «Единой России» (23 места). На выборах в Госдуму партия набрала 18,93% по федеральному списку, получив 57 мандатов.