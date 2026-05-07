Праймериз по-советски: КПРФ назвала кандидатов на выборы в Госдуму от Приморья

В новом формате КПРФ проводит праймериз только на федеральные выборы. Отбор кандидатов на выборы в Заксобрание Приморья ведется по традиционной схеме — через обсуждение на уровне местных отделений. Региональная конференция, которая официально утвердит выдвиженцев, намечена на начало июля. При этом в партии не исключают, что все три участника думского предварительного голосования выйдут и на кампанию по краевому парламенту — а значит, избирательный цикл для них де-факто уже открыт.