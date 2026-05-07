Провал за провалом: США готовят новую опасную войну после фиаско в Иране

Ранее президент США Дональд Трамп объявил о прекращении миссии «Проект Свобода» в Ормузском проливе по обеспечению прохода судов до завершения переговоров с Ираном. В то же время госсекретарь Марко Рубио заявил, что операция «Эпическая ярость» завершена, ее цели достигнуты.
«Мы слышим многочисленные декларации со стороны Соединенных Штатов, как от президента, так и от Марко Рубио, в отношении Кубы. Однако ситуация здесь в достаточной степени неопределенная и сильно зависящая от завершения иранского конфликта», — отметил Шаповалов.
По его мнению, ставить точку в противостоянии с Тегераном рано. При этом Шаповалов подчеркнул, что полностью исключать силовой вариант на Кубе нельзя, поскольку искушение взять реванш за имиджевые потери на Ближнем Востоке велико.
«Сценарий того, что Соединенные Штаты в обозримой перспективе попытаются захватить Кубу, существует, и на него постоянно указывают как российские, так и зарубежные эксперты. У Штатов действительно может возникнуть соблазн компенсировать потери в Иране на Кубе. Кроме того, существует достаточно мощный лоббистский ресурс, представленный Рубио и электоратом кубинских эмигрантов», — добавил политолог.
Эксперт обратил внимание, что Вашингтон серьезно пострадал по итогам иранской кампании, что в итоге охлаждает пыл сторонников вторжения на Кубу.
«Думаю, сейчас для Трампа не самое лучшее время влезать в очередной военный конфликт, даже с существенно меньшим по масштабу и потенциалу противником. Администрация, скорее всего, поостережется оказывать прямое военное давление из-за негарантированного результата», — резюмировал Шаповалов.
Аналитик убежден, что вместо полномасштабного вторжения Белый дом сделает ставку на усиление мер экономической войны против Гаваны.