Поиск Яндекса
Ричмонд
+20°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Провал за провалом: США готовят новую опасную войну после фиаско в Иране

США заявили о прекращении операций «Эпическая ярость» и «Проект Свобода» на Ближнем Востоке. Политолог Шаповалов оценил риски вторжения в Кубу на этом фоне.

Источник: Аргументы и факты

США, объявив о прекращении операций на Ближнем Востоке, могут начать операцию против Кубы, но вряд ли они стремительно переключат внимание на Остров Свободы. Об этом aif.ru заявил заместитель директора Института истории и политики МПГУ, политолог Владимир Шаповалов.

Ранее президент США Дональд Трамп объявил о прекращении миссии «Проект Свобода» в Ормузском проливе по обеспечению прохода судов до завершения переговоров с Ираном. В то же время госсекретарь Марко Рубио заявил, что операция «Эпическая ярость» завершена, ее цели достигнуты.

«Мы слышим многочисленные декларации со стороны Соединенных Штатов, как от президента, так и от Марко Рубио, в отношении Кубы. Однако ситуация здесь в достаточной степени неопределенная и сильно зависящая от завершения иранского конфликта», — отметил Шаповалов.

По его мнению, ставить точку в противостоянии с Тегераном рано. При этом Шаповалов подчеркнул, что полностью исключать силовой вариант на Кубе нельзя, поскольку искушение взять реванш за имиджевые потери на Ближнем Востоке велико.

«Сценарий того, что Соединенные Штаты в обозримой перспективе попытаются захватить Кубу, существует, и на него постоянно указывают как российские, так и зарубежные эксперты. У Штатов действительно может возникнуть соблазн компенсировать потери в Иране на Кубе. Кроме того, существует достаточно мощный лоббистский ресурс, представленный Рубио и электоратом кубинских эмигрантов», — добавил политолог.

Эксперт обратил внимание, что Вашингтон серьезно пострадал по итогам иранской кампании, что в итоге охлаждает пыл сторонников вторжения на Кубу.

«Думаю, сейчас для Трампа не самое лучшее время влезать в очередной военный конфликт, даже с существенно меньшим по масштабу и потенциалу противником. Администрация, скорее всего, поостережется оказывать прямое военное давление из-за негарантированного результата», — резюмировал Шаповалов.

Аналитик убежден, что вместо полномасштабного вторжения Белый дом сделает ставку на усиление мер экономической войны против Гаваны.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше