Специалист Кузнецова: при покупке готового шашлыка есть вероятность отравления

Покупка готового шашлыка в маринаде существенно экономит время, однако с точки зрения пищевой безопасности к этому продукту следует подходить особенно внимательно. Об этом предупредила в беседе с RT старший преподаватель кафедры пищевой безопасности Университета РОСБИОТЕХ Ксения Кузнецова.
«Маринад, вопреки распространённому мнению, не является консервантом в полном смысле этого слова. Он лишь замедляет развитие микрофлоры, но не останавливает его, особенно при нарушении температурного режима», — добавила она.
По словам эксперта, особую опасность представляют шашлыки в соусах на основе сметаны, майонеза или йогурта: жидкая среда с высоким содержанием белка создаёт идеальные условия для ускоренного размножения бактерий.
«Мясо должно находиться в исправной холодильной витрине, без признаков разморозки. Упаковка должна быть герметичной, без подтёков, разрывов и вздутий. Чрезмерное количество маринада или выделившегося мясного сока может свидетельствовать о повторном замораживании или длительном нарушении температурного хранения», — объяснила собеседница RT.
Отмечается, что герметичная заводская упаковка предпочтительнее весового товара, так как условия её наполнения и контроля более строгие.
«Качественное мясо не требует длинного списка химических добавок. Наличие в составе большого количества консервантов, усилителей вкуса и искусственных ароматизаторов должно насторожить. Допустимые компоненты — соль, специи, растительное масло, уксус, лимонная кислота, лук. Даты изготовления и срок годности должны быть чёткими, не стёртыми и не переклеенными», — рассказала Кузнецова.
Она подчеркнула, что нельзя покупать шашлык «с рук», на стихийных рынках или в местах несанкционированной торговли.
Кроме того, по словам эксперта, не стоит употреблять мясо, хранившееся вне холодильника дольше двух часов.
Также, как объяснила специалист, не следует рассчитывать на то, что последующая жарка на углях гарантированно обезвредит заражённое мясо.
«Некоторые бактериальные токсины устойчивы к нагреванию, а неравномерный прогрев крупных кусков может оставить патогены в центре», — рассказала она.
Кузнецова заявила, что наиболее надёжным вариантом остаётся самостоятельное маринование свежего охлаждённого мяса с использованием натуральных ингредиентов.
«При малейших сомнениях в качестве или безопасности продукта следует отказаться от покупки: риск тяжёлой пищевой токсикоинфекции несопоставим с выигрышем во времени», — заключила собеседница RT.
