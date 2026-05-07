Наемник из Британии раскрыл РФ координаты учебных баз ВСУ и получил срок

Британского наемника, служившего в рядах ВСУ, осудили на восемь с половиной лет лишения свободы по делу о сотрудничестве с Россией. Мужчина передавал сведения о военных объектах на юге Украины.
Росс Дэвид Катмор прибыл на Украину в начале 2024 года. Он занимался огневой и тактической подготовкой мобилизованных.
Спустя несколько месяцев британец прекратил работу инструктора. После этого он начал предлагать услуги российским спецслужбам. По данным расследования, Катмор передал координаты учебных центров ВСУ, где ранее сам проводил подготовку украинских военных.
Сообщается, что причиной его действий мог стать конфликт с украинским командованием из-за выплат по контракту. Утверждается, что британец рассчитывал на дополнительные деньги, однако не получил их.
Украинские спецслужбы установили личность иностранца после того, как он допустил ошибки при конспирации.
Известно, что Катмор ранее служил в армии Великобритании, а также имел военный опыт, полученный на Ближнем Востоке.
Не исключается, что после приговора британца могут выдать на родину.
Ранее следствие также проверяло версию о его возможной причастности к поставке оружия, которое, по версии правоохранителей, могли использовать при убийствах Ирины Фарион, Демьяна Ганула и Андрея Парубия в 2024 и 2025 годах.
