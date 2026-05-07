Суд сократил на 8 лет срок заключения экс-премьера Южной Кореи

В январе Хан Док Су признали виновным в содействии экс-президенту Юн Сок Ёлю, который в декабре 2024 года в нарушение конституции ввел военное положение и был осужден за попытку госпереворота. После импичмента президента Хан Док Су временно исполнял его обязанности.