В Иране объявили о провале переговоров с США — прозвучал жесткий сигнал

Спикер парламента Ирана Мохаммад Багер Галибаф заявил о провале переговорной операции после сообщений о сближении позиций Вашингтона и Тегерана.
Политик опубликовал резкое заявление в соцсети и сообщил, что операция под названием «Доверяй мне, бро» закончилась неудачей. После этого он упомянул новую кампанию, название которой отсылает к публикациям американских СМИ о переговорах между двумя странами.
Накануне президент США Дональд Трамп заявил, что контакты с Ираном прошли успешно. По его словам, стороны приблизились к мирному соглашению, а Тегеран якобы согласился отказаться от ядерного оружия.
6 мая американский лидер также сообщил о приостановке операции «Проект “Свобода”», связанной с судами, застрявшими в Персидском заливе. Трамп говорил о серьезном прогрессе в подготовке окончательной сделки.
Ранее сообщалось, что Вашингтон и Тегеран обсуждают краткий меморандум о взаимопонимании. Проект предусматривает прекращение войны, ограничение обогащения урана Ираном, постепенную отмену санкций США и разблокировку части замороженных иранских средств.
По данным источников, стороны обсуждают мораторий на обогащение урана сроком от 12 до 15 лет. Иран ранее предлагал ограничение на пять лет, американская сторона — на 20.
За день до этого Галибаф обвинял США в создании угрозы судоходству и транзиту энергоресурсов через Ормузский пролив. Он также заявлял, что ситуация в регионе после морской блокады и нарушения перемирия меняется.
Глава МИД Ирана Аббас Арагчи, находившийся с визитом в Китае, решение Трампа напрямую не комментировал. При этом он заявил, что Тегеран рассчитывает на справедливое и всеобъемлющее соглашение.
Читайте также: США свернули операцию против Ирана — Вашингтон начал новый этап.