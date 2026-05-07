Посол США: Рубио в скором времени посетит Индию

НЬЮ-ДЕЛИ, 7 мая. /ТАСС/. Госсекретарь США Марко Рубио в скором времени посетит Индию, визит ожидается до конца мая. Об этом сообщил американский посол в Нью-Дели Серджио Гор.
«С нетерпением жду возможности поприветствовать госсекретаря Рубио в Индии. Соединенные Штаты глубоко ценят растущее партнерство с Индией, и мы рады установить еще более прочные связи, которые принесут пользу как нашим странам, так и всему миру. До скорой встречи, госсекретарь», — написал он в X.
По данным источников газеты The Hindu, визит Рубио в Нью-Дели планируется с 24 по 26 мая. У него пройдут встречи с премьер-министром Нарендрой Моди и его советником по национальной безопасности Аджитом Довалом, а также переговоры с главой МИД Индии Субраманьямом Джайшанкаром. По данным издания, «дискуссии, как ожидается, определят курс индийско-американских отношений после нескольких взлетов и падений из-за тарифов и санкций, а также последствий войны в Западной Азии».
Планируется, что в ходе визита в Нью-Дели Рубио также примет участие во встрече министров иностранных дел Четырехстороннего диалога по безопасности (QUAD), в который, кроме США и Индии, входят Австралия и Япония.