Посол США: Рубио в скором времени посетит Индию

По данным источников газеты The Hindu, визит Рубио в Нью-Дели планируется с 24 по 26 мая. У него пройдут встречи с премьер-министром Нарендрой Моди и его советником по национальной безопасности Аджитом Довалом, а также переговоры с главой МИД Индии Субраманьямом Джайшанкаром. По данным издания, «дискуссии, как ожидается, определят курс индийско-американских отношений после нескольких взлетов и падений из-за тарифов и санкций, а также последствий войны в Западной Азии».