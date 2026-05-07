Рабочие шахты «Алардинская» в Кузбассе вышли на поверхность без травм

Все рабочие угольной шахты «Алардинская» благополучно эвакуировались на поверхность после инцидента с угарным газом.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Министерство угольной промышленности региона.

Ранее на добывающем предприятии датчики зафиксировали превышение уровня угарного газа, после чего 132 человека направились к запасным выходам.

Представители ведомства пояснили, что вывод людей на поверхность успешно завершён. По их словам, в результате происшествия никто не пострадал.

«Все работники шахты вышли на поверхность. Пострадавших нет», — сообщили в министерстве.

17 апреля в Министерстве угольной промышленности Кемеровской области заявили о завершении эвакуации горняков из шахтоуправления «Талдинское-Кыргайское».