Захарова обвинила главу МИД Польши в провокаторстве и реваншизме

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в среду, 6 мая, прокомментировала слова главы МИД Польши Радослава Сикорского об условиях для пролета в РФ словацкого премьера Роберта Фицо. Она назвала заявление польского министра «тотальным и бесповоротным саморазоблачением».

— Звучит как тотальное и бесповоротное саморазоблачение — провокаторы-реваншисты, толкающие Европу по проторенной ими же раньше тропе войны к обрыву, — сказала Захарова.

По ее словам, Сикорский действует не в интересах Польши и польского народа, а в интересах своей жены — «ярой американской ультралибералки» Энн Эпплбаум. Захарова также отметила, что полякам сейчас рассказали, будто они целый Берлин освободили в 1945 году, не уточнив, что это произошло в составе 1-го Белорусского фронта Красной Армии, передает РИА Новости.

Ранее Сикорский заявил, что Польша готова пропустить премьер-министра Словакии Роберта Фицо, который в субботу, 9 мая, намерен посетить торжества в Москве по случаю Дня Победы, только если он разблокирует помощь Украине.

1 мая пресс-секретарь Министерства иностранных дел Чехии Адам Черге сообщил, что Прага одобрила перелет через свою территорию самолета Роберта Фицо.

