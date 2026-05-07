В России создали систему координации для защищающих небо огневых групп

ДОНЕЦК, 7 мая. /ТАСС/. Компания-разработчик дрондетекторов «Тень» представила тактическую сеть, которая помогает координировать в режиме реального времени отражение мобильными огневыми группами (МОГ) атак беспилотников.
«Система помогает скоординировать действия мобильных огневых групп. Каждый пикап собирает локальные данные от портативного детектора БПЛА, от соседних мобильных групп, наземной инфраструктуры и спутниковых каналов. Сопоставление этих данных позволяет получить координаты, высоту и направление полета вражеских дронов в реальном времени», — сообщили ТАСС в компании.
Отмечается, что работающие в поле мобильные огневые группы в основном передают по рации данные визуального контроля за дронами ВСУ, что создает риски задержки информации об угрозе. «Беспилотник может быть сбит, но соседняя группа узнает об этом уже постфактум», — пояснили разработчики.
Главное преимущество в том, что система работает без интернета и внешнего центра, узлы поддерживают друг друга напрямую. В нее встроен ИИ-модуль для предиктивного анализа траектории дронов. «Если связь с сетью временно потеряна, узел продолжает работать локально, а потом синхронизируется. Каждый пикап в этом случае выступает автономным узлом», — отметили в компании.
Система прошла полевые испытания в реальных условиях при атаках дронов. Компания ведет переговоры с силовиками по оснащению разработкой МОГ.