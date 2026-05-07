В Красноярске для семей с детьми начала работать «Социальная няня»

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В двух центрах помощи семье и детям «Октябрьский» и «Доверие» запущен пилотный проект «Социальная няня». Новая мера поддержки предназначена для многодетных и студенческих семей, одиноких родителей с детьми до 7 лет, а также семей участников спецоперации.
Услуга предполагает бесплатный присмотр за ребенком на дому или во время прогулки. Социальные няни могут работать до трех часов в день не более двух раз в неделю. Все специалисты имеют необходимую подготовку, в том числе по работе с детьми с особыми потребностями.
Как отметила министр социальной политики края Ирина Пастухова, ранее такая поддержка предоставлялась только семьям, воспитывающим детей с инвалидностью, однако теперь круг получателей расширен.
«По поручению губернатора категорию получателей услуги расширили. Родители смогут уделять время своим личным делам, работе или просто восстановить силы, зная, что их дети находятся под надежным присмотром. Эта инициатива внесет вклад в укрепление института семьи, повышение качества жизни детей и родителей, а также в достижение целей нацпроекта “Семья”», — добавила Ирина Пастухова.
Для каждой семьи формируется индивидуальная программа сопровождения с учетом особенностей ребенка. В настоящее время в проекте задействованы восемь специалистов, помощь уже получают около 30 семей Красноярска.
После завершения пилотного этапа проект планируют распространить на другие территории края, сообщает пресс-служба минсоцполитики края.
Добавим, подать заявление и получить консультацию можно в центре «Октябрьский» (ул. Михаила Годенко, 3, тел. 8 (391) 267−09−30) и центре «Доверие» (ул. им. Героя Советского Союза И. А. Борисевича, 8, тел. 8 (391) 222−09−11).