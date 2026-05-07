Россиянам разъяснили, когда могут изъять неосвоенный участок

С 1 сентября 2025 года вступило в силу постановление правительства России, которым утверждён перечень признаков неиспользования земельных участков в населённых пунктах, садовых и огородных участков. Об этом рассказали RT в Росреестре.
Отмечается, что он разработан в рамках реализации федерального закона, которым определяется трёхлетний срок для освоения земельных участков.
«Закон вступил в силу с 1 марта 2025 года», — добавили в ведомстве.
Там подчеркнули, что норма об освоении земельного участка прежде всего касается проблемных участков, которые заболочены, захламлены или заросли сорной растительностью.
«Человеку дополнительно даётся три года, чтобы провести все необходимые работы и подготовить участок к использованию (очистить его от мусора, осушить, выровнять рельеф и так далее). В течение этого трёхлетнего срока, пока собственник осваивает участок, его нельзя привлечь к ответственности за нецелевое использование земли, поскольку он к нему ещё не приступал», — объяснили специалисты.
По их словам, после истечения трёх лет, предназначенных для освоения земли, человек уже начинает использовать её по назначению — строить дом, магазин, объекты рекреационного назначения, выращивать сельскохозяйственную продукцию.
«С этого момента собственник несёт ответственность за неиспользование участка, и контрольные (надзорные) органы могут зафиксировать нарушения», — подчеркнули в пресс-службе.
Там добавили, что если на участке в период его освоения много хлама и мусора, инспектор это отмечает и направляет правообладателю участка предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований.
В нём рекомендуется очистить участок в течение определённого времени, объяснили в Росреестре.
Если собственник этого не сделает и состояние земельного участка будет соответствовать признаку неиспользования, то будет зафиксировано нарушение, предупредили в ведомстве.
«При выявлении нарушения собственнику выдаётся предписание о его устранении, в котором указан срок для принятия мер. Далее проводится проверка исполнения предписания. Если вновь будет выявлено, что нарушения не устранены, то возбуждается дело об административном правонарушении и рассматривается вопрос о привлечении собственника к ответственности. Также в адрес нарушителя направляется новое предписание об устранении нарушения», — объяснили специалисты.
Отмечается, что если нарушитель и в этот раз ничего не исправил, Росреестр в течение 30 дней с момента истечения срока устранения нарушения уведомляет об этом уполномоченный орган власти или муниципалитет.
«Они могут обратиться в суд с требованием об изъятии участка и принять решение о его продаже с публичных торгов. При назначении административного наказания учитываются характер нарушения, его имущественное положение, а также смягчающие обстоятельства. Собственник сможет представить пояснения о причинах возникновения ситуации. При первом выявлении нарушения штраф не назначается, наказание ограничивается предупреждением», — добавили в ведомстве.
В случае длительного отсутствия собственник может передать участок в аренду или безвозмездное пользование третьим лицам для поддержания в надлежащем состоянии, отметили там.
Специалисты подчеркнули, что изъятие земли — сложный и длительный процесс, который осуществляется в судебном порядке.
«Это возможно только в том случае, если собственник, несмотря на поступившие предписания, не устранит нарушение в установленный срок. Если ситуация дошла до изъятия, то в интересах государства найти нового, более эффективного собственника с помощью процедуры публичных торгов», — заключили в Росреестре.
