В Новгородской области объявили опасность БПЛА

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 7 мая — РИА Новости. Опасность БПЛА объявлена на территории Новгородской области, сообщает Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС) в СМС-рассылке жителям.
«Внимание! Опасность по БПЛА на территории Новгородской области, возможны перебои в работе мобильного интернета. Телефон экстренных служб 112», — говорится в сообщении.
