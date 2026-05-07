Группировка «Восток» сообщила о ликвидации 27 пунктов управления БПЛА ВСУ

По его данным, в результате контрбатарейной борьбы ликвидировали самоходную артиллерийскую установку противника. Точный тип установки офицер не уточнил.
Ранее сообщалось, что подразделения группировки «Запад» за сутки уничтожили 74 тяжёлых боевых квадрокоптера Вооружённых сил Украины. Начальник пресс-центра «Запада» Иван Бигма сообщил, что расчёты ПВО и мобильные огневые группы ликвидировали 44 беспилотных летательных аппарата самолётного типа, один реактивный снаряд РСЗО HIMARS и семь барражирующих авиационных боеприпасов. Кроме того, военные вскрыли и уничтожили 44 пункта управления беспилотной авиацией, две станции спутниковой связи Starlink, 16 наземных робототехнических комплексов и пять станций радиоэлектронной борьбы.
