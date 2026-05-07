Командир Гера: БПЛА «Севера» уничтожили американский HMMWV ВСУ под Сумами

«В ходе воздушной разведки была обнаружена боевая бронированная машина ВСУ, осуществлявшая одиночное передвижение в тыловой зоне противника. Цель определили как бронеавтомобиль “Хамви” с опознавательными знаками ВСУ. Нанесли серию ударов FPV-дронами, после них бронеавтомобиль был обездвижен и дроном на оптоволокне добили цель», — рассказал он.
Гера отметил, что американские бронемашины уязвимы и российские военнослужащие не имеют никаких проблем с их уничтожением. «Противник пытается “Хамви” маскировать и скрытно на них передвигаться, так как тоже понимает, что сохранить жизнь в случае появлении наших дронов, на таком транспортном средстве не получится. Если мы обнаружили такой бронеавтомобиль, то он от нас уже не скроется и будет уничтожен», — добавил военнослужащий.