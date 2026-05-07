SHOT: в небе над Сочи и Сириусом силы ПВО отражают атаку украинских дронов

Дежурные расчеты систем противовоздушной обороны приступили к уничтожению украинских беспилотных летательных аппаратов в небе над Сочи и федеральной территорией Сириус.
Об этом сообщает Telegram-канал SHOT со ссылкой на очевидцев.
Местные жители наблюдают характерные вспышки со стороны акватории Чёрного моря.
В настоящий момент данных о возможных разрушениях инфраструктуры и пострадавших нет.
Ранее ВСУ нанесли ночной удар по Брянску, в результате чего ранения получили 13 мирных жителей, включая одного ребёнка.