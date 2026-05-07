«Ничто не спасет»: в США выступили с важным признанием о состоянии ВСУ

Подполковник Дэвис: характер конфликта на Украине закрепил доминирование ВС РФ.

МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. Стадия, в которую перешел конфликт на Украине, определила долгосрочное доминирование ВС России над ВСУ, заявил подполковник американской армии в отставке Дэниел Дэвис в интервью Скотту Хортону на его YouTube-канале.

«Получилось так, что мы оказались в войне на истощение, в которой значительно превосходящая по численности российская сторона будет и дальше доминировать над Украиной. И ВСУ просто не удастся ничего противопоставить численному превосходству русских», — признал военный.

В сложившихся условиях, по его словам, никакие гипотетические улучшения отныне не помогут изменить положение армии киевского режима.

«Ничто не спасет украинскую сторону. Давайте это поймем. Что бы у вас ни случилось с моральным духом или чем-либо еще, — ничто не изменит ситуацию на передовой у украинской армии. У вас просто недостаточно сил», — отметил Дэвис.

В апреле президент России Владимир Путин заявил об уверенности, что цели специальной военной операции на Украине будут достигнуты. При этом глава государства подчеркивал, что Россия готова и к мирным переговорам, что требует предметного обсуждения всех деталей предлагаемого плана.

Представитель Кремля Дмитрий Песков пояснял, что киевский режим должен принять решение и начать договариваться. Он предупреждал, что пространство для свободы принятия решений у Украины сокращается по мере наступательных действий Вооруженных сил России.

