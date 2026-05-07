Апелляционный суд Республики Корея сократил срок для бывшего премьер-министра

Суд первой инстанции посчитал, что Хан Док Су не стал спорить с решением президента о введении военного положения, несмотря на его незаконный характер, поскольку «допускал, что бунт мог закончиться успешно». Будучи премьером, он предложил провести заседание кабинета министров и участвовал в других формальных процедурах, которые должны были придать решению легитимный характер, а затем, по версии следствия, пытался уничтожить улики. Ему вменялась фабрикация подложных документов, нарушение закона о президентских архивах и лжесвидетельство.