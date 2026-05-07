Апелляционный суд Республики Корея сократил срок для бывшего премьер-министра

СЕУЛ, 7 мая. /ТАСС/. Апелляционный суд Республики Корея сократил срок лишения свободы с 23 до 15 лет для бывшего премьер-министра Хан Док Су по делу об участии в мятеже.
В январе 2026 года суд первой инстанции признал его виновным в участии в мятеже против конституционного строя в качестве ключевого исполнителя. Когда президент Юн Сок Ёль объявил военное положение, Хан Док Су занимал пост премьер-министра, а после импичмента он исполнял обязанности главы государства.
Суд первой инстанции посчитал, что Хан Док Су не стал спорить с решением президента о введении военного положения, несмотря на его незаконный характер, поскольку «допускал, что бунт мог закончиться успешно». Будучи премьером, он предложил провести заседание кабинета министров и участвовал в других формальных процедурах, которые должны были придать решению легитимный характер, а затем, по версии следствия, пытался уничтожить улики. Ему вменялась фабрикация подложных документов, нарушение закона о президентских архивах и лжесвидетельство.
Апелляционный суд согласился с предыдущей инстанцией в ключевых обвинениях, но частично пересмотрел вердикт по некоторым из них, в том числе по отдельным эпизодам лжесвидетельства. «На этом основании подсудимый приговаривается к 15 годам лишения свободы», — говорится в судебном решении. Такой срок просила прокуратура во время заседаний в суде первой инстанции.
Судебная система по делам общей юрисдикции в Республике Корея состоит из трех уровней, включая Верховный суд. Ранее апелляционный суд ужесточил наказание для супруги Юн Сок Ёля Ким Гон Хи по делу о коррупции с 20 месяцев тюрьмы до 4 лет. Вторая инстанция также увеличила срок для самого Юн Сок Ёля с 5 до 7 лет тюрьмы по одному из второстепенных процессов — по делу о препятствовании органам власти.