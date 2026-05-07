Конгрессмен в США считает, что в деле Эпштейна отсутствует ясность

ВАШИНГТОН, 7 мая — РИА Новости. В деле скандально известного финансиста Джеффри Эпштейна до сих пор отсутствует ясность, считает конгрессмен-республиканец Томас Масси.
В интервью американскому журналисту Такеру Карлсону конгрессмен заявил, что ключевое значение имеет та категория материалов, которая до сих пор остается засекреченной.
«И неважно, три ли это миллиона файлов или триста, они все равно должны их опубликовать», — подчеркнул Масси.
Как уточняет конгрессмен, среди этих документов — внутренние записки ведомств, касающиеся того, как принимались решения о проведении или непроведении расследований в рамках дела финансиста.
«А в настоящее время генпрокурор ссылается на так называемую привилегию совещательного процесса. Ее используют, когда хотят не допустить раскрытия документов по Закону о свободе информации или отредактировать их, скрыв часть текста», — добавил республиканец.
В 2019 году Эпштейна в США обвинили в торговле несовершеннолетними с целью их сексуальной эксплуатации и в сговоре с целью совершения этого преступления, ему грозило более 40 лет тюрьмы. В конце июля 2019 года стало известно, что Эпштейна нашли в тюремной камере «в полубессознательном состоянии», после чего он скончался. Разбирательство показало, что он покончил жизнь самоубийством.