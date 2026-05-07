В Тверской области при атаке БПЛА повреждены три многоквартирных дома

В результате атаки украинских беспилотных летательных аппаратов в городе Ржев Тверской области получили повреждения три многоквартирных дома.
Об этом сообщил губернатор Виталий Королёв.
Специалисты уже завершили проверку зданий и разрешили жильцам вернуться в свои квартиры.
Глава региона пояснил, что из-за инцидента спасателям пришлось временно эвакуировать 350 человек, среди которых находились 60 детей.
По его словам, все основные восстановительные работы на повреждённых объектах необходимо выполнить до наступления Дня Победы.
Ранее ВСУ нанесли ночной удар по Брянску, в результате чего ранения получили 13 мирных жителей, включая одного ребёнка.