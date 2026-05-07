Над Ростовской областью уничтожили более 30 украинских беспилотников

Дежурные средства противовоздушной обороны отразили массированную воздушную атаку, ликвидировав свыше трёх десятков дронов над территорией Ростовской области.
Об этом сообщил губернатор Юрий Слюсарь.
Под удар вражеских беспилотных летательных аппаратов попали 20 муниципальных районов.
Глава региона пояснил, что на данный момент информация о возможных разрушениях инфраструктуры и пострадавших гражданах не поступала.
По его словам, угроза повторных ударов с воздуха всё ещё сохраняется, поэтому местным жителям следует проявлять максимальную осторожность.
Ранее ВСУ нанесли ночной удар по Брянску, в результате чего ранения получили 13 мирных жителей, включая одного ребёнка.