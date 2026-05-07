Евросоюз спонсирует террористов в Киеве, заявила Захарова

«Согласно законодательству стран Европейского союза, согласно политическим установкам, согласно логике их существования — коллективного Брюсселя или индивидуальных стран-членов ЕС — спонсирование терроризма в любом виде запрещено. Так что же они делают? Они делают то, что запретили делать и себе, и всем остальным. Они спонсируют терроризм», — сказала она в беседе с агентством.
В ходе еженедельных брифингов российский МИД предоставляет статистику о числе детей, погибших от рук «именно киевских террористов», указала Захарова.
«Это террористы, которые получают деньги, установки, оружие от киевского режима, который, в свою очередь, получает всё это от западной Европы, от их официальных правительств, коллективно и индивидуально», — добавила она.