Конгрессвумен Луна заявила о внеземных объектах на секретной базе США

Член Палаты представителей от Флориды Анна Паулина Луна намерена провести пресс-конференцию после снятия грифа секретности с материалов об НЛО. Об этом сообщил телеканал NewsNation.

В интервью подкасту Pod Force One политик рассказала, что в помещении для работы с закрытыми данными ей показали сведения о неопознанных объектах. Луна убеждена: эти предметы создали не люди. Она добавила, что устроит пресс-конференцию после рассекречивания информации.

«Я видела в помещении для работы с секретной информацией доказательства, которые заставляют думать, что есть нечто, что мы объяснить не можем. Я видела вещи внеземного происхождения, их точно сделали не люди», — заявила член Конгресса.

При этом парламентарий уточнила, что самих инопланетян она не встречала, но необъяснимые предметы существуют. Луна возглавляет рабочую группу, которая с сентября 2025 года добивается раскрытия секретных сведений об НЛО и аномалиях.

Ранее бывший президент США Барак Обама усомнился в способности американских властей скрыть существование инопланетян. Он заявил, что правительство США плохо хранит секреты. Обама пояснил: если бы под контролем государства находились инопланетные корабли или пришельцы, информация давно бы просочилась. По его словам, какой-нибудь охранник объекта уже сделал бы селфи с пришельцем и отправил бы его своей девушке.

