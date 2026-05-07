Конгрессвумен Луна заявила о внеземных объектах на секретной базе США

Ранее бывший президент США Барак Обама усомнился в способности американских властей скрыть существование инопланетян. Он заявил, что правительство США плохо хранит секреты. Обама пояснил: если бы под контролем государства находились инопланетные корабли или пришельцы, информация давно бы просочилась. По его словам, какой-нибудь охранник объекта уже сделал бы селфи с пришельцем и отправил бы его своей девушке.