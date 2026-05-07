В России расширят перечень оснований для аннулирования водительских прав

Перечень причин для признания водительских удостоверений недействительными на территории России будет официально расширен весной 2027 года.
Об этом сообщает РИА Новости.
Грядущие нововведения напрямую коснутся случаев уклонения автомобилистов от прохождения внеочередного обязательного медицинского освидетельствования.
При подозрении на наличие противопоказаний к вождению гражданин получит соответствующее уведомление.
Если автомобилист не пройдёт назначенную врачебную комиссию в течение ближайших трёх месяцев, его документ будет считаться недействительным и подлежит аннулированию.
В пресс-службе МВД России напомнили, что владелец автомобиля после его приобретения обязан обратиться с заявлением в подразделение Госавтоинспекции для постановки машины на учёт в течение десяти дней.