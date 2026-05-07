Ракетная опасность в Самаре — остановили весь наземный транспорт

В Самаре после объявления ракетной опасности остановили движение наземного общественного транспорта. Об этом сообщил глава города Иван Носков.
Метрополитен продолжил работу. Горожанам разрешили свободно проходить на станции, чтобы укрыться. Власти призвали жителей сохранять спокойствие и ориентироваться только на официальную информацию.
Детей, находившихся в школах и детских садах, вместе с педагогами перевели в укрытия. Занятия первой смены решили перенести на вторую.
Примерно за час до этого в городе объявили сигнал ракетной опасности.
Такой сигнал используют при угрозе ракетного или авиационного удара. Для оповещения включают все доступные системы связи и сирены, которые подают продолжительный звуковой сигнал. Информацию также дублируют по телевидению и через средства массовой информации.
При введении режима ракетной опасности меры безопасности усиливаются сильнее, чем при угрозе атаки беспилотников.
