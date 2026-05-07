Поиск Яндекса
Ричмонд
+20°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

МИД РФ призвал страны эвакуировать из Киева своих дипломатов к 9 Мая

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова 6 мая призвала эвакуировать из Киева сотрудников дипмиссий, а также представительств зарубежных стран.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова 6 мая призвала эвакуировать из Киева сотрудников дипмиссий, а также представительств зарубежных стран.

Дипломат заявила, что киевские власти должны организовать эвакуацию мирных жителей на фоне неизбежности ответного удара со стороны ВС РФ по Киеву, включая объекты, где принимаются решения.

По словам Захаровой, ответный удар произойдет в случае «реализации киевским режимом своих преступных террористических замыслов в дни празднования Великой Победы».

— В ходе саммита Европейского политического сообщества в Ереване главарь киевского режима (Владимир — прим. «ВМ») Зеленский позволил себе агрессивные и угрожающие заявления о намерении сорвать священный праздник День Победы в Москве террористическими актами, — говорится в заявлении.

4 мая Минобороны России призвало жителей Киева и сотрудников иностранных дипломатических представительств покинуть город на случай возможного ответного удара.

Незадолго до этого МО РФ также сообщило, что в пятницу и субботу, 8 и 9 мая, объявляется перемирие в честь празднования Победы советского народа в Великой Отечественной войне.

Узнать больше по теме
Мария Захарова: биография спикера МИД России
Спикер МИД России и одна из самых влиятельных женщин страны известна резкими комментариями в адрес западных стран, а ее выступления часто оказываются в центре внимания СМИ. Собрали главное из биографии Марии Захаровой: ее детство, карьера, личная жизнь и увлечения.
Читать дальше