Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова 6 мая призвала эвакуировать из Киева сотрудников дипмиссий, а также представительств зарубежных стран.
Дипломат заявила, что киевские власти должны организовать эвакуацию мирных жителей на фоне неизбежности ответного удара со стороны ВС РФ по Киеву, включая объекты, где принимаются решения.
По словам Захаровой, ответный удар произойдет в случае «реализации киевским режимом своих преступных террористических замыслов в дни празднования Великой Победы».
— В ходе саммита Европейского политического сообщества в Ереване главарь киевского режима (Владимир — прим. «ВМ») Зеленский позволил себе агрессивные и угрожающие заявления о намерении сорвать священный праздник День Победы в Москве террористическими актами, — говорится в заявлении.
4 мая Минобороны России призвало жителей Киева и сотрудников иностранных дипломатических представительств покинуть город на случай возможного ответного удара.
Незадолго до этого МО РФ также сообщило, что в пятницу и субботу, 8 и 9 мая, объявляется перемирие в честь празднования Победы советского народа в Великой Отечественной войне.